Как пишет «НБН» со ссылкой на материал «Эспрессо», по мнению представителя Украинской добровольческой армии (УДА) Сергея Братчука, у путинских войск сейчас нет никаких ударных группировок, способных обеспечить «освободителям» хотя бы начало форсирования Днепра.

Исходя из слов Братчука, форсирование Днепра является масштабной операцией, однако на текущем этапе войны, противник лишь безрезультатно пытается взять под контроль островную зону. В частности, захватчики фактически ежедневно «отправляются на концерт Кобзона», стремясь прорваться через оборонительные позиции ВСУ, и «залезть на какие-то острова», но только теряют силы и способность продвигаться.

Представитель УДА подчеркнул — «вторая армия мира» не в состоянии скрытно накапливать силы и средства для форсирования Днепра, и вышеописанные 300 лодок необходимо сосредоточить вдоль всей линии Днепровского фронта.

Поскольку река Днепр очень большая, соответственно, преодолеть ее очень сложно. Кроме того, на правом берегу развернуты средства поражения ВСУ, которые отрабатывают по позициям оккупантов на левом.

Братчук резюмировал:

…Сосредоточить такое количество лодок незаметно просто не получится.

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