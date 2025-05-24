Как информирует «НБН» со ссылкой на пояснение, озвученное начальником управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ Юрием Игнатом в эфире телемарафона на YouTube-канале «ТСН», в ночь на субботу, путинские войска выпустили по Киеву 9 баллистических ракет и десятки дронов-камидзе.

Исходя из слов Игната, большая часть российских баллистических ракет была направлена на столицу — речь идет о модернизированных «Искандерах-М» или северокорейских аналогах (KN-23), почти 70 процентов (6 из 9) из которых удалось перехватить нашим силам и средствами ПВО, что является довольно высоким показателем.

Представитель Воздушных сил добавил — вражеские ударные беспилотники заходили на Киев «большими стаями с разных направлений»: оккупанты волнообразно направляли дроны-камикадзе с севера, запада, востока и юга. По этой причине, «было очень громко», но наша ПВО эффективно отработала по российским БПЛА.

Отметим, что в шести столичных районах упали фрагменты сбитых вражеских целей: больше всего пострадали Соломенский, Святошинский и Оболонский районы. Также, по состоянию на утро 24 мая, известно о 15 травмированных киевлянах.

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