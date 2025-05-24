Как информирует «НБН» со ссылкой на официальную страницу Восточного межрегионального управления Государственной службы Украины по вопросам труда, в соответствии со статьей 8 ЗУ «О Госбюджете Украины на 2025 год», минимальной месячной зарплаты устанавливается в 8 000 гривен, а почасовой идентичной оплаты — в 48 гривен.

Так текущий момент ставка военного сбора составляет 5 процентов от зарплаты, а показатель налога на доходы физических лиц (НДФЛ) остался прежним. Для сотрудника, трудоустроенного на предприятии, НДФЛ составляет 18 процентов, и, в целом, государство станет удерживать 23 процента налогов с «минималки», если взять во внимание увеличенный военный сбор (ранее – 1,5 процента).

Суммы налогообложения «минималки» в 2025 году выглядят нижеуказанным образом:

5-процентный военный сбор от 8 000 гривен составляет 400 гривен;

18-процентный НДФЛ от 8 000 гривен оставляет 1 440 гривен.

После вышеописанных 23-процентных отчислений из зарплаты наемного работника, общая сумма удержаний из «минималки» составит 1 840 гривен, то есть, условному работнику, получающему 8 000 гривен «грязными», «на руки» выдадут лишь 6 160 гривен.

Также, в мае 2025 года, размер средней зарплаты в Украине составляет 25 000 гривен, однако эта сумма указывается до налогообложения («брутто»). После того, как работодатель перечисляет 4 500 гривен в виде НДФЛ и 1 250 гривен как военный сбор государству (процент налоговых удержаний составляет 23, а сумма — 5 750 гривен), среднестатистический работник получает:

25 000 грн – 5 750 грн = 19 250 грн

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