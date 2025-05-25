Как информирует «НБН» со ссылкой на материал «Эспрессо», от начальника управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната прозвучало пояснение — российский военно-промышленный комплекс в течение последнего полугодия активно модернизировал средства поражения (БПЛА и ракеты), пока командование армии Путина корректировало тактику применения данных боеприпасов.

Исходя из слов Игната, россияне успели за 6 месяцев оснастить свои ракеты радиолокационными ловушки, которые защищают от поражения нашими средствами ПВО, создавая ложный целевой/цифровой след.

Кроме того, путинские войска постоянно меняют тактику использования воздушных средств поражения, запуская в период ракетных атак на Украину сотни дронов-камикадзе (сегодня — 298 ударных беспилотников) в сопровождении имитаторов целей, что является слишком большим количеством для возможностей ПВО Украины.

Представитель Воздушных сил добавил — впрочем, следует отметить, что в ночь на воскресенье, средства и силы нашей противовоздушной обороны, вопреки попыткам захватчиков нанести комбинированный масштабный удар, показали неплохие результаты ликвидации вражеских целей (сбито 45 ракет и 266 беспилотников).

Ранее мы писали о том, как Зеленский комментировал ночную массированную атаку на Украину.