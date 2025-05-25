Как пишет «НБН» со ссылкой на материал «Укринформа», от главы Службы внешней разведки Украины (СВРУ) Олега Иващенко прозвучало заявление — Китай поставляет специальную химию, порох и станки на 20 предприятий/заводов российского военно-промышленного комплекса.

Исходя из слов Иващенко, в течение 2024/2025 годов, отечественные разведчики зафиксировали не менее пяти фактов сотрудничества РФ и КНР в авиационной сфере: дело касается отправки в страну-агрессора оборудования, запчастей и технологической документации. Кроме того, в шести идентичных случаях, Китай поставлял Российской Федерации происходили крупные объемы специальных химических средств.

Руководитель СВРУ подчеркнул — на начало текущего года, не менее 80 процентов критической микроэлектроники для российских дронов-камикадзе имеют китайское происхождения. При этом, задокументированы подмены и обман в наименованиях товара (чтобы исключить идентификацию продукции как китайской), а также существуют компании-прокладки, через которые из Китая в Россию переправляется все необходимое для производства электронных компонентов.

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