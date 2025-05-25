Как информирует «НБН» со ссылкой на пояснение, озвученное членом Совета НБУ Василием Фурманом в эфире YouTube-канала «Новини.Live», рост инфляционного индекса до более 15 процентов в апреле был ожидаемым, и заложен в прогнозирование банка-регулятора.

Исходя из слов Фурмана, высокий уровень инфляции в первые 6месяцев 2025 года — последствия полномасштабной войны, активных обстрелов объектов критически-важной инфраструктуры, в частности, энергетической. Также, дестабилизировал ситуацию ряд прочих экономических вызовов, и, речь идет:

дефиците рабочей силы;

росте размера средней зарплаты на 23 процента (якобы — до 25 000 гривен);

низких объемах собранных урожаев в 2024 году, и, соответственно, высоких ценах на агропродукцию.

При этом, в Нацбанке обещают — начиная с июня 2025 года, начнется постепенное, но устойчивое понижение степени инфляционного давления, и к декабрю, если верить прогнозам Фурмана, темп общегодовой инфляции снизится с 15 процентов до 8,7 процента.

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