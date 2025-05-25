Как информирует «НБН» со ссылкой на официальный Telegram-канал президента Владимира Зеленского, в ночь на воскресенье, армия Путина масштабно ударила ракетами и дронами-камикадзе по Киеву и Кивщине, а также Житомирской, Хмельницкой, Тернопольской, Черниговской, Сумской, Одесской, Полтавской, Днепропетровской, Николаевской, Харьковской и Черкасской областям.

«Вторая армия мира» сознательно обстреляла обычные города, разрушив и повредив жилые дома: в Киеве дрон-камикадзе угодил в общежитие истфака университета, и зафиксированы идентичные попадания по объектам инфраструктуры.

Зеленский подчеркнул — есть множество погибших и раненых среди мирного населения, включая детей.

Также, в течение ночи и утра «чрезвычайники» ликвидировали последствия серии атак РФ, и спасали людей в более, чем 30 городах и селах Украины: на данный момент, данные работы не прекращаются — все службы на местах и оказывают помощь.

Президент добавил — каждый подобный террористический удар РФ является достаточно веской причиной для усиления санкционного давления на страну-агрессор. Кроме того, Кремль умышленно затягивает войну, продолжая ежедневно убивать украинцев. Пока мировое сообщество уходит на уик-энд, война в Украине продолжается, что не следует игнорировать. Например, молчание США и прочих стран мира лишь поощряет Путина.

Гарант акцентировал — Соединенным Штатам и европейским странам, да и всем на планете, кто хочет мира, необходимо надавить на слабости российской экономики, что позволит остановить войну.

Зеленский резюмировал:

…Путина надо заставить думать не о запусках ракет, а об окончании войны.

Ранее мы писали о том, что армия Путина закрепилась в четырех населенных пунктах Сумщины.