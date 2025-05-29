Как информирует «НБН» со ссылкой на материал Index, от премьер-министра Венгрии Виктора Орбана прозвучало очередное заявление — он не поддержит членство Украины в ЕС, так как такое решение помешает наступлению мира в Европе.

Исходя из слов Орбана, либеральный план Брюсселя, предусматривающий ускоренное членство Украины в ЕС, не выдерживает критики, поскольку лишь спровоцирует усиление войны. В частности, евроинтеграция Украины, если верить Орбану, разорвет Европу войной, и в централизованном, долговом ЕС, исчезнет свобода граждан, и останется исключительно послушание.

При этом, венгерский премьер представил собственный «Патриотический план», включающий нижеуказанные ключевые пункты:

стремление к миру, недопущение формирования Восточного фронта с одновременным отказом Украине во вступлении в ЕС;

сохранение суверенитета стран без введения общей системы налогообложения и заимствований, а также отказ от финансирования расходов на войну в третьей стране;

защита свободы политических позиций, мыслей и взглядов;

возвращение Европы к христианской культуре и принципам национальной гордости.

Ранее мы писали о том, что в НАТО сообщали, когда состоится следующая встреча в формате «Рамштайн».