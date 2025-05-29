Как информирует «НБН» со ссылкой на официальный X-аккаунт спикера МИД Украины Георгия Тихого, нежелание РФ в оперативном порядке передать Киеву свой вариант наработанного «меморандума» о перемирии, указывает на нереалистичность положений данного документа.

Исходя из резкой риторики Тихого, страх российской верхушки обнародовать вышеописанный документ лишь свидетельствует — Кремль опасается открыто продемонстрировать свою истинную позицию (ультимативные требования о территориальных уступках и фактической капитуляции Украины).

Спикер МИД полагает, что при обратном сценарии, Москва немедленно прислала бы документ, как ранее отмечал Сибига, то есть прекратила играть в политические игры. В частности, подобная позиция Москвы показывает — российские высокопоставленные функционеры, «вероятно, хотят, чтобы следующая встреча [потенциально — в Стамбуле, в понедельник, 2 июня]была пустой».

Ранее наш информационный портал писал о том, как Песков комментировал требование Сибиги предоставить «меморандум» о перемирии.