Как информирует «НБН» со ссылкой на официальную страницу госприложения «Дія», разработанного Министерством цифровой трансформации Украины, ФЛП 2 группы придется ежемесячно отчислять единый налог в размере до 20% от минимальной зарплаты, а также учитывать 10-процентную ставку военного сбора от 8 000 гривен («минималка»).

Помимо вышеописанных сборов, указанный тип предпринимателей обязан ежеквартально (каждые 3 месяца) оплачивать единый социальный взнос (ЕСВ) в размере 22 процентов от «минималки». Этот перечень налогов, ФЛП 2 группы следует отчислять в пользу государства не позднее 20 июня.

Также, декларация плательщика единого налога подается один раз в течение года, на протяжении 60 календарных дней (точка отсчета — 1 марта).

Кроме того, физлицо-предприниматель, остановившее выбор на упрощенной системе/схеме налогообложения, и находящееся «на 2 группе», располагает правом на получение годового дохода, не выходящего за пределы суммы в 6,672 млн гривен — в обратном случае, ставка налогообложения повышается.

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