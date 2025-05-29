Как пишет «НБН» со ссылкой на материал «Укринформа», от народного депутата, члена парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и развития Федора Вениславского, прозвучало пояснение — нынешние пониженные мобилизационные показатели обеспечивают восполнение потерь в рядах Сил обороны.

Исходя из слов Вениславского, цифры, касающиеся мобилизации, являются данными с ограниченным доступом, но, ориентировочно, можно сказать — после вступления в силу обновленной редакции ЗУ «О мобилизационной подготовке и мобилизации», наблюдался определенный всплеск притока потенциальных защитников в ряды ВСУ, который позднее спал, и уже на протяжении нескольких месяцев удерживается на одном уровне.

Согласно объективному мнению нардепа, поскольку война против РФ не прекращается почти 3,5 года, то люди устали и не выказывают излишнего и добровольного желания вступить в Силы обороны. Безусловно, правительство хотело бы, чтобы темп мобилизации были выше, однако и нынешняя скорость «призыва» в ВСУ позволяет сдерживать линию фронта, «и давать отпор врагу».

Ранее мы писали о том, что Зеленский сообщал, как долго будет продолжаться операция Сил обороны на Курщине.