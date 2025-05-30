Как информирует «НБН» со ссылкой на материал DEV.UA, вышеописанные проверки затрагивают физических лиц, регулярно получающих денежные переводы на банковские карты.

Как стало известно, тысячам украинцев высланы письма-уведомления, в которых ГНС требует раскрыть происхождение поступивших средств. При этом, если налоговики установят, что подобная активность имеет признаки предпринимательской деятельности, но особа не была официально зарегистрирована как ФЛП, граждане подпадут под серьезные санкции.

В частности, продавцам не зарегистрировавшимся как физлицо-предприниматель (ФЛП) придется выплатить в пользу государства:

за первое нарушение — штраф от 17 000 до 34 000 гривен;

за повторное — до 85 000 гривен;

доначисленные налоги, и, при определенных условиях, судебные издержки.

Отметим, что после вступление в силу норм обновленного законодательства, платежные системы и онлайн-платформы обязаны информировать ГНС о финансовых операциях, имеющих признаки предпринимательской деятельности: речь идет о людях, которые систематически получают платежи за товары/услуги, но не зарегистрированы как ФЛП или юрлица.

Ранее мы писали о том, что в Минцифры рассказывали, как изменится налогообложение ФЛП 2 группы с июня.