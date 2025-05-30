Как информирует «НБН» со ссылкой на Telegram-канал представителя правительства в ВРУ Тараса Мельничука, Кабмин нормировал назначение 12-месячной отсрочки от мобилизации педагогическому персоналу, ведущему соответствующую, в том числе, научную, научно-педагогическую деятельность в учебных заведениях.

Исходя из слов Мельничука, вышеописанным решение вносится ряд изменений в правила/порядок осуществления призыва граждан для несения военной службы в рамках мобилизационной кампании, проводящейся в особый период — правительственные коррективы заметно оптимизируют процесс предоставления отсрочки.

В частности, педагогов станут бронировать на срок в 1 год, но не более отрезка времени, в течение которого проходит мобилизация (устанавливается указом президента Владимира Зеленского или учитывает обстоятельства, при которых особа утрачивает законные основания на получение отсрочки).

При продлении периода проведения мобилизации, для пролонгации отсрочки от призыва, преподаватели-военнообязанные, не ранее чем за 7 дней до завершения предыдущего установленного президентским указом срока проведения «призыва», обязаны подать в районные/городские ТЦК/СП справку, касающуюся занимаемой должности по основному месту трудоустройства, одновременно уточнив размер зарплатной «доли ставки».

Ранее мы писали о том, как в Раде объясняли снижение темпа мобилизации в Украине в 2025 году.