Как информирует «НБН» со ссылкой на источники ABC News, Маск планирует выполнять обязанности неофициального советника главы Белого дома Дональда Трампа после вышеописанного решения об отставке.

Исходя из слов неуказанного чиновника, Маску позволят выполнять функции неофициального советника президента, в рамках которых миллиардер потенциально сможет присутствовать на официальных встречах в Белом доме.

При этом, вопреки тому, что в администрации Белого дома настаивают — Маск и Трамп расходятся «в хороших отношениях», американский президент все еще не прокомментировал уход миллиардера.

Кроме того, инсайдеры отмечают — ряд высокопоставленных сотрудников DOGE покидает администрацию Трампа одновременно с Маском. В частности, речь, судя по всему, идет о Кэти Миллер, ранее являющейся специальным госслужащим, работавшим старшим советником и пресс-секретарем DOGE.

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