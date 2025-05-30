Как информирует «НБН» со ссылкой на видеоматериал YouTube-канала «Суспільне.Новини», сегодня от руководителя отечественного внешнеполитического ведомства Андрея Сибиги прозвучало заявление, подтверждающее приверженность Украины предложению США, касающемуся достижения полного и безусловного перемирия.

Исходя из слов Сибиги, поскольку сейчас «мяч на российской стороне», РФ необходимо объявить о безоговорочном перемирии. Такое решение позволит открыть дорогу дальнейшим расширенным переговорам, направленным на приближение справедливого и всеобъемлющего мира в Украине. По указанной причине, мировому сообществу в целом, и партнерам Украины в отдельности, следует давить на Россию, чтобы услышать от Москвы четкое, — «да» перемирию.

Чиновник добавил — Киев открыто заинтересован в продолжении встреч с российской делегацией, и следующая запланированная встреча в Стамбуле может стать «предметной», если, безусловно, удастся обсудить осуществление конкретных шагов для последующих мирных усилий, в частности, параметров долгосрочного прекращения огня.

Сибига подчеркнул — перед вторым этапом переговоров, Украина должна изучить российский документ («меморандум»), содержащий условия прекращения огня, чтобы делегация, прибывшая в Стамбул 2 июня, смогла конструктивно обсуждать условия РФ.

Ранее мы писали о том, что Келлог отвечал, почему Украине необходимо провести второй раунд мирных переговоров с РФ в Стамбуле.