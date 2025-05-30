Как информирует «НБН» со ссылкой на материал Института изучения войны (ISW), российская верхушка продолжает выдвигать ультимативные условия и указывать сроки мирных переговоров с Украиной: речь идет о циничных требованиях и манипулировании заявлениями Московой для ложного обвинения Киева в затягивании переговоров.

Кремль продолжает манипулировать мирным процессом, навязывая Украине свои условия, сроки и место проведения возможной встречи. Отсутствие четких договоренностей, государство-террорист использует для затягивания переговоров и продолжения войны. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял — Москва якобы готова представить свой «меморандум» на встрече 2 июня в Стамбуле и предложит «надежный» путь урегулирования войны, а действительности основанный на пропагандистских тезисах о расширении НАТО и дискриминации русскоязычного населения в Украине.

Помощник Путина Владимир Мединский (глава делегации РФ) сообщал — он обсудил с украинским министром обороны Рустемом Умеровым (глава делегации Украины) возможную дату обмена «меморандумами». Исходя из слов Умерова, Киев уже направил Москве свою версию документа и подтвердил готовность к переговорам и прекращению огня. Однако, уже на следующий день, 29 мая, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков ответил — «Россия не получила» украинский документ, и снова обвинил Киев в отсутствии реакции на предложение Лаврова.

Подобные заявления укладываются в традиционную тактику Москвы: сначала — демонстрация якобы конструктивной позиции, затем — обвинения в адрес Украины. Например, еще в мае Путин предлагал возобновить переговоры 2022 года в Стамбуле, а потом отказался от личной встречи с президентом Владимиром Зеленским. Участие Киева во встрече 15–16 мая в Турции уже само по себе было уступкой, так как позволяло РФ продвигать нарратив о «возобновлении» старых протоколов, где предусматривалась фактическая капитуляция Украины.

В то время как Киев и Брюссель требуют сначала прекращения огня, Москва продолжает настаивать на переговорах без перемирия, продолжая наступление. Аналитики ISW подчеркивают: страна-агрессор будет использовать любые успехи на фронте для давления на Украину и Запад. Ожидается, что Москва отложит презентацию «меморандума» до 2 июня, чтобы позднее спровоцировать срыв встречи, и предсказуемо обвинить в этом Киев.

Ранее мы писали о том, что Зеленский заявлял — справедливый мир будет только после Путина.