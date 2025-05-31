Как информирует «НБН» со ссылкой на Telegram-канал военно-аналитического проекта DeepState, на Донетчине «вторая армия мира» смогла продвинуться и закрепиться рядом с селом Редкодуб (Лиманская городская территориальная община Краматорского района).

Фото — deepstatemap.live

Кроме того, аналитики Института изучения войны (ISW) в отчете от 30 мая, указывают на сообщения российских «военкоров», касающихся того, что путинским войскам удалось продвинуться северо-восточнее и западнее Редкодуба, а также севернее и южнее Зеленой Долины. Также, «рупоры Кремля» уверяли — «освободители», якобы, добились некоторых «успехов» в пределах Торского.

Помимо всего указанного, один из российских пропагандистов утверждал — армия Путина захватила ряд ключевых опорных пунктов и стратегических объектов ВСУ в Редкодубе, и, якобы, начала «зачищать» данный населенный пункт.

Фото — understandingwar.org

Ранее наш информационный портал писал о том, что в Третьей штурмовой рассказывали о целях РФ на Сумском и Харьковском направлениях.