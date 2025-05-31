Как пишет «НБН» со ссылкой на мнение эксперта по системам радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и связи Сергея «Флеша» Бескрестнова, прозвучавшее на YouTube-канале «Times of Ukraine», власти нашей страны допускают возможность временного отключения вышек операторов мобильной связи для ограничения передачи данных. Речь идет о регионах, через которые РФ прокладывает маршруты полета своих дронов-камикадзе.

Исходя из слов Бескрестнова, вышеописанная методика активно применяется в РФ для защиты от беспилотников Украины: например, 9 мая, государство-террорист полностью «заглушило» связь и интернет в Москве и Подмосковье, поскольку опасалось ударов в период проведения парада.

Эксперт подчеркнул — не является большим секретом, что в Украине поднимается вопрос потенциального отключения передачи данных на территориях, через которые проходят траектории полета «Шахедов». Такое решение позволит полноценно лишить вражеские цели каких-либо возможностей выхода на связь с операторами, и, соответственно, не допустить корректировки ударов.

Бескрестнов добавил — пока в Украине не прибегали к таким контрмерам, так как заботились о гражданских, одновременно обеспечивая связь для объектов критической инфраструктуры и Сил обороны.

Специалист резюмировал:

…Нам хотелось бы отключать мобильную связь в последнюю очередь. Но если это будет необходимо — мы будем это делать.

Ранее мы писали о том, как Зеленский высказывался о комбинированном ударе РФ по Украине 30 мая.