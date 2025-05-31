Как информирует «НБН» со ссылкой на материал аналитического проекта DefenceExpress, в соцсетях появились кадры работы лазерного комплекса, который, судя по всему, Китай отправил государству-террористу.
В частности, в видеоматериале россияне прямо признают — дело касается китайской боевой лазерной системы Low-Altitude Laser Defending System (LASS), разработчик которой, вероятно, — Китайская академия инженерной физики.
По мнению аналитиков, тщательно проанализировавших данные, слитые в Сеть, вышеописанная система имеет такие технические характеристики:
- мощность — приблизительно 10-20 Киловатт;
- дальность поражения низколетящих малоразмерных целей — около 1,5 километра;
- время функционирования лазера, требуемое для эффективного наведения и поражения цели — не менее 10 секунд;
- дистанция «ослепления» цели — до 3 километров;
- максимальная продолжительность работы лазера — 3,3 минуты;
- радиус охвата радаром — от 500 метров до 5 километров;
- время свертывания/развертывания комплекса — менее 5 минут.
Ранее мы писали о том, что Сырский называл направления, на которых захватчики сосредоточили ключевые усилия.
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