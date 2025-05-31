Как информирует «НБН» со ссылкой на видеоматериал и сведения, обнародованные в официальном Telegram-аккаунте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины (ГСЧС), сразу после попаданий, «чрезвычайники» оперативно приступили к работам на местах «прилетов».

Как стало известно, вследствие очередного военного преступления армии Путина:

на территории Дружбовской общины загорелся поврежденный дом культуры;

на территории Роменской общины — огнем охватило большую площадь в периметре животноводческой фермы;

на территории Тростянецкой общины — горели несколько нежилых зданий и помещений сельскохозяйственного предприятия;

на территории Дубовязовской общины — возникло возгорание в нежилой постройке.

Вопреки высокой пожарной нагрузке и значительным площадям, охваченным огнем, спасателям удалось экстренно ликвидировать ключевые очаги горения.

На текущий момент, специалисты работают в одном из приграничных населенных пунктов, где из-за усложнения ситуации с безопасностью, периодически приходится приостанавливать ведение соответствующих мероприятий.

Ранее наш информационный портал писал о том, что в ОВА объявляли обязательную эвакуацию населения из 11 населенных пунктов Сумщины.