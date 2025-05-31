Как информирует «НБН» со ссылкой на материал LRT, от руководителя литовского внешнеполитического ведомства Кястутиса Будриса прозвучал прогноз — следующий этап прямых переговоров между представителями России и Украины вряд ли позволит добиться существенных результатов.

Исходя из слов Будриса, если россияне будут продвигать прежние условия и намерения, сохранив настроение предыдущих переговоров, то лишь продемонстрируют предсказуемое отсутствие желания вести реальные переговоры, потому не стоит ожидать значительных «результатов по прекращению огня».

Литовский дипломат акцентировал — для заключения соглашения о прекращении огня, РФ необходимо сделать ряд «безоговорочных и немедленных» шагов, и лишь после таких действий, возможно проведение нормальных и полноценных переговоров, что, похоже, маловероятно.

Будрис поставил риторический вопрос:

…Покажет ли понедельник, что это не имитация [переговоров]? Скорее всего, нет, и именно поэтому украинцам нужна еще большая поддержка.

Ранее мы писали о том, что РФ лишь имитирует заинтересованность в мирных переговорах с Украиной.