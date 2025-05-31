Как информирует «НБН» со ссылкой на Telegram-профиль Сумской областной военной администрации (ОВА), руководителем этой структуры, Олегом Григоровым, подписано распоряжение, касающееся осуществления обязательной эвакуации жителей 11 населенных пунктов, расположенных в Сумском районе.

Вышеописанное решение принято, поскольку повысилась степень угрозы жизням и здоровью гражданского населения после интенсификации ударов РФ по приграничным общинам.

В частности, эвакуационные мероприятия затронут:

Горобовку (в Речковской сельской общине);

Штановку, Вороновку и Янченку (в Белопольской городской общине);

Цымбаловку и Шкуратовку (в Ворожбянской городской общине);

Кровное, Николаевку, Рудновку, Спасское и Капитановку (в Николаевской сельской общине).

В ОВА добавили — всем гражданам, нуждающимся в эвакуации, выделяется автотранспорт, гуманитарная помощь, а также предоставляются места временного размещения и и начисляются соцвыплаты.

Номер эвакуационного штаба в Сумском районе: +38-050-650-70-83.

Ранее мы писали о том, что в DeepState сообщали об активизации оккупантов на Сумщине.