Как информирует «НБН» со ссылкой на материал издания «Фокус», от главы парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева прозвучало пояснение – Киев пока не обсуждает с Брюсселем возможность поднятия ставок налогов в контексте возможного вступления в ЕС.

Исходя из лаконичных слов Гетманцева, правительство Украины, в краткосрочной перспективе, не планирует корректировки налогообложения бизнеса и граждан ни большую, ни в меньшую стороны, то есть система взимания «поборов» останется практически прежней.

Нардеп от «Слуги народа» уверенно добавил — в Украине сейчас усредненные (если сравнивать с прочими государствами Европы) ставки налогообложения, даже «немножко ниже средних». Таким образом, потенциальная евроинтеграция Украины не спровоцирует увеличения налогов, поскольку размеры таких сборов в пользу государства, на текущий момент, фактически являются европейскими.

Гетманцев резюмировал:

…Еще раз подчеркну — кое-где речь может идти даже о снижении [налогов].

Ранее наш информационный портал писал о том, что налоговики начали проверять украинцев, продающих товары на онлайн-платформах.