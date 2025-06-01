Как информирует «НБН» со ссылкой на материал «24-канала», от адвоката ЮКК «Де-Юре» Ларисы Кись прозвучало пояснение, какие именно слои населения нашей страны освобождаются от внесения земельного налога.

Земельное налогообложение не касается участков, которые не могут быть использованы из-за потенциального загрязнения/наличия взрывоопасных предметов — при условии, что сельские, поселковые, городские советы, а также военные и военно-гражданские администрации (ОВА/ОГА) одобрили решения, касающиеся предоставления соответствующих льгот. Подобные постановления оформляются согласно нормам «Налогового кодекса Украины» (НКУ), регулирующим процесс взимания налогов и сборов в местные бюджеты.

Дополнительно, согласно пункту 281.1 статьи 281 НКУ, от обязанности отчисления земельного налога освобождаются нижеуказанные категории, и, речь идет о:

гражданах с инвалидностью 1 и 2 групп;

особах, воспитывающих троих и более несовершеннолетних детей (до 18 лет);

пенсионерах, вышедших на «заслуженный отдых» по возрасту;

участниках боевых действий и ветеранах войны;

гражданах, пострадавших в результате аварии на Чернобыльской АЭС.

Таким образом, лица с инвалидностью 3 группы обязаны выплачивать налог на землю.

Ранее мы писали о том, что в Раде отвечали, изменится ли система налогообложения в Украине после вступления в ЕС.