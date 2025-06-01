Как информирует «НБН» со ссылкой на сведения, обнародованные в Telegram-канале военно-аналитического проекта DeepState, на территории Донетчины, на северном фланге Покровского направления (восточнее города Покровск), «вторая армия мира» смогла оккупировать село Елизаветовка.

Вышеописанный участок фронта зачастую определяется в качестве отдельного Константиновского направления, так как именно в этой местности, «освободители» разворачивают/концентрируют свои силы, формируя плацдарм для наступления в сторону Константиновки. Также, военные аналитики DeepState фиксирует продвижение армии Путина в окрестностях села Гнатовка.

Фото — deepstatemap.live

Кроме того, накануне, в субботу, 31 мая, если верить данным DeepState, российско-оккупационным войскам удалось овладеть Владимировкой на территории приграничной Сумской области.

Фото — deepstatemap.live

Ранее наш информационный портал писал о том, что Сырский перечислял направления, на которых путинская армия сконцентрировала ключевые усилия.