Как информирует «НБН» со ссылкой на официальный X-аккаунт руководителя отечественного внешнеполитического ведомства Андрея Сибиги, опубликовавшего видео российского обстрела, Кремль так и не прислал Киеву какой-либо, даже абсурдной версии своего «меморандума» о мирных намерениях.

Исходя из слов Сибиги, с ночи субботы по утро воскресенья, РФ наносила по Украине массированные воздушные удары: речь идет о запусках баллистических, крылатых и кассетных ракет, а также сотен беспилотников, нацеленных на мирное население по всей территории нашей страны.

Глава МИД подчеркнул — Кремль регулярно уверяет о якобы готовности обсудить достижение мира с Украиной, однако в действительности, лишь наносит удары, терроризирует и разрушает наше государство. Также, российская верхушка до сих пор не прислала ни Киеву, ни Анкаре, ни Вашингтону «свой так называемый меморандум».

Таким образом, международному сообществу не слишком понятно, о чем россияне намерены говорить на втором раунде мирных переговоров в Стамбуле. При этом, «вторая армия мира» не отказалась от осуществления новых смертоносных атак на Украину, то есть настоящие «сообщения» России — ее ракеты и дроны.

Сибига резюмировал:

…Россия полностью отвергает мир, прекращение огня и любые конструктивные предложения со всего мира.

Ранее мы писали о том, что в ISW объясняли, о чем свидетельствуют новые территориальные претензии РФ к Украине.