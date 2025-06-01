Как информирует «НБН» со ссылкой на видеоматериал Fox News, от спикера Госдепартамента США Тэмми Брюс прозвучало заявление — президент Дональд Трамп и госсекретарь Марко Рубио достаточно серьезно оценивают негативный ход переговоров Украины и РФ, и намерены принять ряд соответствующих решений в течение двухнедельного срока.

Исходя из слов Брюс, Трамп уже многократно озвучивал вышеописанный срок, который, вопреки постоянному фактическому смещению (по мнению спикера Госдепа — временные отрезки не движутся), все же наступит.

Чиновница добавила — Рубио и Трамп на днях отмечали, что одобрение указанных решений не является долгосрочным делом и простой стандартной рабочей процедурой. Однако, задержка не станет «длиться месяцами или годами», поскольку администрация США имеет нормативы и «ориентиры относительно того, что должно происходить».

Представитель Госдепа резюмировала:

…Президент очень откровенен относительно того, что он чувствует, есть новые рамки, новые временные рамки, когда мы узнаем, серьезны ли они [Киев и Москва], то они [Трамп и Рубио] смогут принимать решения в соответствии с этим.

Ранее мы писали о том, обсуждают ли в НАТО требование РФ о нерасширении на восток.