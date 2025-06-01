Как информирует «НБН» со ссылкой на лаконичные сведения, обнародованный в Telegram-профиле председателя Кировоградской областной военной администрации (ОВА) Андрея Райковича, вследствие очередного военного преступления государства террориста, пострадали объекты гражданской инфраструктуры в одном из районов региона.

Исходя из слов Райковича, на территории неуказанной общины, находящейся в Голованевском районе, фрагменты сбитых ударных беспилотников типа «Шахед», повредили постройки в периметре 16 частных домовладений: обломки дронов-камикадзе разрушили покрытие крыш, выбили окна и двери, а также деформировали заборы.

Чиновник добавил — к счастью, обошлось без пострадавших среди гражданского населения.

Также, на текущий момент, территория, прилегающая к местам «прилетов» обследуется соответствующими специалистами.

Райкович резюмировал:

Спасибо нашим славным Вооруженным Силам Украины за то, что мы живы! Вместе мы сильны! Украина победит!

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