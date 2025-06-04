Как информирует «НБН» со ссылкой на материал «Эспрессо», от юриста общественной организации «Региональный центр прав человека» Екатерины Рашевской прозвучало заявление — «вторая армия мира» убила 631 ребенка, и еще 1 975 малышей, — ранила.

Исходя из слов Рашевской, вышеописанные цифры не являются окончательными, так как соответствующие структуры, к сожалению, не имеют доступа к статистике временно оккупированных территорий. Также, уже известно — не менее 3 000 детей присвоен статус пропавших без вести — оккупанты попросту похищают украинских малышей.

Также, наибольшая часть детей, около 90 процентов, получили взрывной тип ранений: речь идет о российских ракетах, дронах-камикадзе «Шахед», которые государство-террорист осознанно нацеливает на мирные, в основном спящие города, на детские площадки и школы.

Кроме того, немалую опасность представляют российские мины — почти 23 процента территории Украины загрязнены взрывоопасными предметами: 6 процентов погибших или получивших ранения детей подорвались именно на данных боеприпасах.

Ранее мы писали о том, что в ISW рассказывали о прогрессе наступления ВСУ на Курщине.