Как информирует «НБН» со ссылкой на материал The Moscow Times, Кремль вынужденно сократил в 2 раза расходную часть проекта «Современные и перспективные сети мобильной связи», в рамках которого планировалось профинансировать формирование российских базовых станций и внедрение технологии 5G.

Как стало известно, совокупный объем расходов на вышеописанный проект до 2030 года урезан с 46,5 до 20,3 млрд рублей. Также, выделение средств на ведение разработки «критических технологий создания оборудования для сетей связи 5G Advanced/6G» решено снизить десятикратно — с 23 млрд рублей до 2,2 млрд рублей.

Подобные неурядицы вызваны, тем что баррель российской нефти марки Urals станет стоить 70 долларов, а курс американской валюты будет удерживаться в пределах 95 рублей, в то время, как госбюджет РФ уже столкнулся с рядом проблем весной, когда котировки «черного золота» спустились до 50 долларов: в течение января-апреля нефтегазовые доходы казны государства-террориста просели на 10 процентов, а в прошлом месяце спад превысил 30 процентов.

Таким образом, Москве пришлось пересчитать параметры госбюджета, беря во внимание стоимость нефти в 56 долларов, и втрое повысить планирование дефицитности фонда, так как Госдума РФ одобрила надлежащие поправки к закону.

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