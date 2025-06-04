Как информирует «НБН» со ссылкой на страницу ГУ Государственной налоговой службы (ГНС) в Ивано-Франковской области, ряд критериев рискованности касается плательщика налога, у которого «поставлена на паузу» регистрация накладной.

В частности, формирование и регистрация налоговых накладных/расчетов корректировки в «Едином реестре налоговых накладных» (ЕРНН) может быть временно приостановлена, если налогоплательщик подпадает под один из рисковых критериев, установленных Приложением 1 к «Порядку блокировки регистрации налоговых документов», утвержденному Постановлением Кабмина от 11.12.2019 года № 1165 (редакция с последующими изменениями).

Критерии, указывающие на рискованность плательщика:

регистрация осуществлена на основании недействительных или фальсифицированных документов (утерянных, поддельных и т.п.);

налогоплательщик зарегистрирован от имени несуществующих, умерших или без вести пропавших лиц;

юр- или физлицо было зарегистрировано без намерения вести реальную хозяйственную деятельность;

финансово-хозяйственная деятельность ведется без ведома либо согласия учредителей или руководителя компании;

у юрлица отсутствуют счета в банковских или небанковских финансовых учреждениях, за исключением казначейских счетов (не касается бюджетных организаций);

налогоплательщик не предоставил декларации по налогу на добавленную стоимость за последние два отчетных периода;

не подана финансовая отчетность по налогу на прибыль за последний установленный период;

наличие в налоговой системе сведений о потенциально сомнительной хозяйственной операции, указанной в поданной накладной или расчете корректировки.

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