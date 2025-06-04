Как информирует «НБН» со ссылкой на Telegram-канал нардепа Ярослава Железняка, отечественным парламентом одобрен проект закона № 13256, предусматривающий внесение ряда корректировок в «Бюджетный кодекс» — данный документ позволит реализовать «Соглашение о полезных ископаемых с США».

Исходя из слов Железняка, новая редакция законопроекта не включает существенных изменений, и вклад Украины по-прежнему будет состоять из 50-процентной доли средств, полученных после вступления в силу данного «Соглашения». В частности, речь идет о:

выделении ренты на добычу полезных ископаемых (нефти/газа/газового конденсата и всего указанного в «Приложении А») с обновленного лицензирования;

выдаче идентичных спецразрешений на пользование/разработку недрами;

реализации государственной части сырья в соответствии с новым типом «Соглашения», учитывающего разделение продукции.

Указанные средства будут направляться в спецфонд госбюджета согласно решению, принятому главным распорядителем (судя по всему — Минэкономики).

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