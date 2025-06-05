Как пишет «НБН» со ссылкой на материал «Интерфакс-Украина», от главы Минфина Сергея Марченко прозвучало заявление — вскоре Кабмин направит запрос в Верховную Раду с предложением пересмотреть расходную часть госбюджета на 2025 год, поскольку по состоянию на текущий момент, объемов средств для финансирования ВСУ существенно не хватает.

Исходя из слов Марченко, правительство не всегда в состоянии предусмотреть изменения ситуации на фоне полномасштабной войны, и, в первую очередь, дело касается потребностей Сил обороны нашей страны: в течение ближайшего времени, Кабмин обратится к парламенту с пересмотром госбюджета.

В частности, министр обороны Рустем Умеров уже составил указанное обращение, в рамках которого предусматривается внесение корректировок в Закон Украины «О государственном бюджете».

Вооруженные силы не получают достаточно средств по нижеуказанным причинам:

необходимости своевременно внедрять высокотехнологические решения (судя по всему, речь идет о разработке и производстве ударных беспилотников ВПК Украины);

задержках поставок оружия ключевыми партнерами;

активизацией ситуации на передовой.

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