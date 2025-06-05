Как информирует «НБН» со ссылкой на сведения, озвученные спикером ГПСУ Андреем Демченко в эфире телемарафона на YouTube-канале «ТСН», армия Путина интенсифицировала обстрелы приграничных территорий Украины — большая часть атак «освободителей» приходится на Сумскую область.

Исходя из слов Демченко, на Сумском направлении «вторая армия мира» активизировала использование авиации — захватчики регулярно сбрасывают КАБы, и наносят удары неуправляемым типом ракет.

Военный добавил — вышеописанные обстрелы сопровождаются попытками проникновения малых штурмовых групп. В частности, в течение последних дней, оккупанты расширили географию подобных атак: ранее активность фиксировалась под Басовкой и Журавками, а теперь — путинские войска пытаются на мото- и квадроциклах продвигаться и в направлениях к Веселовке и Владимировке.

Ранее наш информационный портал писал о том, что британская разведка объясняла, почему потери оккупантов на фронте снизились с начала года.