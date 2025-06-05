Как информирует «НБН» со ссылкой на источники Bloomberg, администрация США не планирует предоставления средств противовоздушной обороны для поддержки миротворческой миссии, которая, вероятно, будет развернута в Украине после завершения активной фазы боевых действий.

В соответствии с данными источников, в Великобритании и Франции разработали план, в рамках которого в послевоенную Украину перебросят ограниченный контингент европейских войск.

Однако в ходе противоречивого переговорного процесса с Вашингтоном, союзники из ЕС сделали вывод — глава Белого дома Дональд Трамп не намерен обещать каких-либо гарантий безопасности, которые, в том числе, ожидаются участниками «коалиции желающих».

Такое нежелание Вашингтона отправлять системы ПВО, подчеркивает обострение разногласий между западными партнерами. Европейские функционеры отмечают необходимость сохранения «крепкой армии Украины», включая международное обучение защитников, а также вовлеченность союзников в обеспечение безопасности в нашей стране.

Ранее наш информационный портал писал о том, что РФ активнее применяет авиацию на Сумщине для поддержки штурмовых групп.