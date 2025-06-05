Как информирует «НБН» со ссылкой на материал «Эспрессо», от председателя ВРУ Руслана Стефанчука прозвучало заявление — парламентарии пока не намерены рассматривать законодательные инициативы, направленные на дальнейшее снижение мобилизационного возраста.

Исходя из слов Стефанчука, в Верховной Раде Украины (ВРУ) уже высказывались относительно вышеописанного вопроса. В частности, нардепы практически единогласно одобрили понижение мобилизационного возраста до 25 лет. Таким образом, принятия других подобных инициатив пока не планируется в краткосрочной перспективе.

Председатель ВРУ лаконично добавил — для граждан, желающих на добровольной основе служить в Силах обороны нашей страны с 18 лет, сформированы отдельные условия, предусматривающие заключение специального мотивирующего контракта.

Ранее наш информационный портал писал о том, что в ОВА уточняли данные о количестве жертв удара по полигону на Полтавщине.