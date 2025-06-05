Как информирует «НБН» со ссылкой на сведения, размещенные в Telegram-канале исполняющего обязанности главы Полтавской областной военной администрации (ОВА) Владимира Когута, в результате ракетного обстрела полигона в Полтавской области, количество погибших возросло — медикам не удалось спасти жизни двух раненых бойцов ВСУ.

Чиновник отдельно выразил искренние соболезнования родным и близким погибших.

Следует отметить, что накануне в Сухопутных войсках сообщали — сохранить жизни большей части военных, обучающихся в периметре указанного полигона, и одновременно обеспечить выполнение поставленных заданий, соответствующие структуры Украины смогли благодаря введению превентивных мероприятий: речь идет об оперативном рассредоточении личного состава, использовании укрытий и соблюдении протоколов безопасности во время воздушной тревоги.

В частности, в условиях постоянной угрозы ракетных и воздушных атак со стороны РФ на тыловые районы, удалось избежать худшего сценария.

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