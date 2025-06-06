Как информирует «НБН» на данные соответствующего исследования, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС), перманентно, от 71 до 73 процентов респондентов отвечали — они готовы вытерпеть войну столько, сколько потребуется (лишь от 2 до 5 процентов указали на срок в 1 год).

При этом, в относительно более коротком собственном «запасе прочности» (от нескольких месяцев до полугода) уверяли от 12 до 21 процента опрошенных. В то же время, между маем-октябрем прошлого года, впервые фиксировалось снижение доли тех, кто готов терпеть столько, сколько необходимо — до 63 процентов. Данный показатель продолжал проседать и позднее, достигнув в марте 2025 года отметки в 54 процента.

В период с марта по май/начало июня текущего года, вышеуказанный показатель несколько подрос, и сейчас 60 процентов украинцев-респондентов утверждают о готовности стерпеть столько, сколько будет необходимо. Еще 6 процентов готовы смириться с ужасами войны не более, чем на протяжении 1 года.

Также, смогут перетерпеть более короткий промежуток времени (речь о нескольких месяцах или полугодии) — 20 процентов (в марте — 24 процента). Остальные респонденты (14 процентов) не стали отвечать на такие вопросы.

Фото — kiis.com.ua

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