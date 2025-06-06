Как информирует «НБН» со ссылкой на официальный X-аккаунт спецпредставителя США по вопросам Украины Кита Келлога, глобальная атака Украины на 4 аэродрома в РФ стала примером смелого лидерства.

Исходя из слов Келлога, основываясь на личном военном опыте и истории, такое смелое лидерство и осуществление дерзких действий Украиной, способны радикально изменить ход войны на поля боя.

Чиновник добавил — вышеописанное событие, вероятно, станет заметным толчком к достижению мира, вопреки ультимативной позиции Кремля. При этом, и Киев, и Москва, должны оставаться преданными «миротворческой миссии» главы Белого дома Дональда Трампа — речь идет об остановке кровопролития, что позволит положить конец войне.

Отметим, что власти Украины не поставили в известность администрацию США о спецоперации СБУ «Паутина», при этом, отечественные структуры заявляют о поражении 41 самолета противника, а американская разведка сообщает о нанесении ударов по 20 вражеским воздушным средствам (выведено из строя — 10).

Ранее мы писали о том, что США не намерены предоставлять ПВО европейским миротворцам в Украине.