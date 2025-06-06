Как информирует «НБН» со ссылкой на «РИА-Новости», по мнению пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, армия Путина якобы била исключительно «по военным целям», «отвечая» на спецоперацию СБУ «Паутина».

Исходя из слов Пескова, ночной масштабный обстрел Украины путинскими войсками, якобы является ответом на «теракты киевского режима» (согласно нормам международного права, поражение военных целей противника — не теракт).

Также, личный секретарь Путина добавил — Кремль не согласен с риторикой главы Белого дома Дональда Трампа (президент США считает «конфликт» в Украине «детской дракой»), так как для страны-агрессора эта война, — «вопрос национальных интересов», и начата РФ после исчерпания всех «политико-дипломатических средств».

Отметим, что МО РФ также сообщало об ударах не по гражданской инфраструктуре нашего государства, а указала — атаки «освободителей» якобы были нацелены исключительно на конструкторские бюро, предприятия по выпуску/ремонту вооружений, цеха сборки БПЛА, центры подготовки летного состава, а также склады с боеприпасами и техникой ВСУ.

Ранее мы писали о том, как Сибига отреагировал на массированный удар РФ по Украине.