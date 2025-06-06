Как информирует «НБН» со ссылкой на официальную страницу ГУ Государственной налоговой службы (ГНС) во Львовской области, ставка туристического сбора должна отчисляться в пользу налоговых агентов украинцами, иностранцами и особами без гражданства в качестве авансового взноса перед временным размещением в местах проживания.

Налоговыми агентами являются хозяйствующие субъекты, которые предоставляют ряд услуг по временному размещению в периметре отелей, хостелов, домов отдыха и подобных объектов.

Полный список вышеописанных налоговых агентов, которым позволяется взимать ставку туристического сбора, обычно доступен на официальных страницах местных властей (городских/областных военных или государственных администраций).

Размер ставки указанного сбора определяется местными советами в самостоятельном порядке, и учитывает каждые сутки проживания:

до 0,5 процента от минимальной зарплаты (от 8 000 гривен) — для украинцев;

до 5 процентов — для граждан иных государств.

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