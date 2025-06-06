Как информирует «НБН» со ссылкой на материал The Telegraph, по мнению сотрудника Международного института стратегических исследований военного аналитика Бена Барри, с наступлением лета на передовой в Украине традиционно фиксируется активизация «второй армии мира», которая, судя по всему, уже начала летнее наступление.

Исходя из слов Барри, примерно в идентичный период прошлого года, путинские войска начали внезапную атаку на Харьковскую область. Подобная интенсификация боевых действий со стороны оккупационных сил не является совпадением.

В частности, российский генералитет учитывает, что с приходом летнего сезона, летняя листва лесных массивов позволит обеспечить лучшее укрытие наступающим войскам, вопреки ряду недостатков — большего количества пыли и трудностей с сокрытием передвижения от тепловизоров.

При этом, поскольку армия РФ не скопила достаточного объема сил на Харьковском и Сумском направлении, проведения серьезных наступательных операций на областные центры приграничных регионов — не прогнозируется.

Военный аналитик акцентировал:

…Вместо этого эти операции могут быть направлены на отвлечение украинских сил от главной цели — Донецка.

Ранее мы писали о том, как в DeepState прокомментировали ситуацию на Сумском направлении.