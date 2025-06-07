Как информирует «НБН» со ссылкой на сведения, обнародованные в Telegram-канале военно-аналитического проекта DeepState, «вторая армия мира» захватила еще два населенных пункта в Сумской области.

В частности, российско-оккупационная армия овладела Кондратовкой и Алексеевкой. Также, «освободителям» удалось продвинуться рядом с населенными пунктами Беловоды, Локня и Садки. Вследствие таких «успехов» оккупантов, прямое расстояние от позиций армии Путина до пригородных районов Сум сократилось до менее, чем 20 километров.

Следует напомнить, что на днях российско-захватнические войска смогли оккупировать Андреевку и Водолаги, а также несколько продвинуться в окрестностях поселка Яблоновка.

Фото — deepstatemap.live

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