Как информирует «НБН» со ссылкой на пояснение, озвученное начальником Управления коммуникаций Воздушных Сил ВСУ Юрием Игнатом в эфире телемарафона на YouTube-канале «ТСН», вопреки успешности вышеописанной спецоперации СБУ «Паутина», страна-агрессор все еще располагает достаточными возможностями для нанесения ракетных ударов по Украине.

Исходя из слов Игната, поражение десятков боевых самолетов стратегической авиации РФ является серьезным ударом по врагу. Однако, возможности, касающиеся запуска крылатых ракет типа Х-101 и других подобных боеприпасов, которыми оснащаются средства стратегической авиации, все еще остаются.

По мнению военного, позапрошлая и прошлая ночи, когда государство-террорист вновь масштабно обстреляло Украину — яркое доказательство того, что у армии Путина все еще хватает самолетов и ракет, то есть высокая степень угрозы повторения таких ударов не исчезла.

Впрочем, Игнат добавил:

…Но уменьшен серьезно потенциал. Это очень серьезные и приятные для нас новости.

Ранее мы писали о том, что оккупанты нанесли серию массированных ударов по Харькову.