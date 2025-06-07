Как информирует «НБН» со ссылкой на материал CNN, от главы Белого дома Дональда Трампа прозвучало заявление — он введет дополнительный санкционный пакет против РФ, лишь если Кремль не пойдет на подписание мирного соглашения с Украиной.

Исходя из слов Трампа, только если он сделает вывод — РФ не настроена на достижение мирных договоренностей, и не стремится прекращать кровопролитие в Украине, США введут вышеописанные санкции.

Президент США добавил — решение о наложении санкций остается в рамках его компетенции, вопреки тому, что более 80 сенаторов уже поддержали надлежащий проект закона. Трамп подчеркнул — он не обсуждал указанный документ с законодателями, поскольку сенаторы решили оставить принятие окончательного решения за президентом США.

Глава Белого дома резюмировал:

…Пока не решил, воспользуюсь ли этим законом. Это очень мощный документ.

Ранее мы писали о том, что Трамп отказывается разговаривать с Маском после их публичной громкой перепалки.