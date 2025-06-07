Как информирует «НБН» со ссылкой на российское пропагандистское агентство «ТАСС», от замглавы МИД РФ Сергея Рябкова прозвучало заявление — если Киев не устранит «первопричины конфликта», Москва не даст Силам обороны Украины использовать паузу для передышки и перегруппировки средств и сил.

Исходя из слов Рябкова, кремлевский тиран Владимир Путин в период недавних телефонных переговоров с Трампом, якобы акцентировал на базовом сценарии, предусматривающем необходимость нивелирования «первопричин конфликта» в политико-дипломатических рамках (речь идет, вероятно, о стамбульских переговорах).

Российский чиновник добавил — вышеописанная позиция Кремля прекрасно известна Вашингтону, и угрозы наложением санкций по предложению Сената США, не изменят подход Москвы.

Рябков резюмировал:

…Продолжим усилия для достижения целей «СВО». Таким образом, решение и выбор — за Вашингтоном, за Трампом.

Ранее мы писали о том, что Трамп уточнял условие, при котором США введут новый пакет антироссийских санкций.