Как информирует «НБН» со ссылкой на материал Института изучения войны (ISW), российская верхушка рассчитывает — Киев и его партнеры быстрее устанут от текущей войны, чем страна-агрессор, но подобную стратегию можно «сломать» при определенных условиях.

Исходя из мнения аналитиков ISW, усиление санкционного давления не заставит кремлевского тирана Владимира Путина пересмотреть свои цели: ключевой фактор, способный переломить ход войны, — оказание непрерывной военной помощи Украине, поскольку лишь такая поддержка заставит РФ переосмыслить свою стратегию, которая основана на постепенном истощении ВСУ и ожидании исчерпания возможностей странами Запада.

Таким образом, для достижения мира на условиях, выгодных США и Украине, необходимо либо причинить значительный урон промышленно-энергетическому потенциалу РФ, либо нанести серьезные потери «второй армии мира» на фронте: все это возможно, если Вашингтон возобновит отправку оружия ВСУ.

В ISW резюмировали:

…Рост потерь среди российских военных, которые не приносят реальных территориальных достижений, сможет пошатнуть внутреннюю поддержку Путина и его способность балансировать между войной и социально-экономическими потребностями.

Отметим — в соответствии с данными украинской военной разведки, армия Путина до конца текущего года попробует расширить зону оккупации, в частности, попытавшись полностью овладеть Донецкой и Луганской областями, а также сформировать «буферную зону» вдоль северной границы с РФ.

Ранее мы писали о том, что Игнат отвечал, остались ли у РФ возможности для нанесения ракетных авиаударов по Украине.