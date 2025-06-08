Как информирует «НБН» со ссылкой на «Налоговый кодекс Украины», опубликованный на официальной странице ВРУ, наиболее распространенный тип денежных платежей, который не подпадает под налогообложение – соцвыплаты.
В частности, социальная помощь, которая освобождается от налогов:
- стипендии;
- пенсии;
- взносы/начисления пенсионных программ;
- официальная материально-финансовая помощь;
- правительственные компенсации.
Также, не взимаются налоги с нижеуказанных поступлений (если четко указать назначение платежа/документально подтвердить источник средств):
- процентов с облигаций внутреннего государственного займа;
- оплаты за донорство крови;
- возвратной финпомощи;
- переводов ФЛП на личный тип карты (не бизнес);
- возврата ключевой суммы займа;
- доходов от купли/продажи иностранной валюты.
Нулевая ставка налогообложения применяется к переводам, осуществляемым между близкими родственниками первой степени (родителями, детьми, родными братьями и сестрами, бабушками и дедушками, внуками), или если речь идет об урегулировании изменений в семейном положении:
- перечислениях при разводе;
- финоперациях при разделе имущества;
- выплате алиментов на детей/нетрудоспособных лиц.
Ранее мы писали о том, что в Налоговой службе напоминали о правилах уплаты туристического сбора.
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