Как информирует «НБН» со ссылкой на «Налоговый кодекс Украины», опубликованный на официальной странице ВРУ, наиболее распространенный тип денежных платежей, который не подпадает под налогообложение – соцвыплаты.

В частности, социальная помощь, которая освобождается от налогов:

стипендии;

пенсии;

взносы/начисления пенсионных программ;

официальная материально-финансовая помощь;

правительственные компенсации.

Также, не взимаются налоги с нижеуказанных поступлений (если четко указать назначение платежа/документально подтвердить источник средств):

процентов с облигаций внутреннего государственного займа;

оплаты за донорство крови;

возвратной финпомощи;

переводов ФЛП на личный тип карты (не бизнес);

возврата ключевой суммы займа;

доходов от купли/продажи иностранной валюты.

Нулевая ставка налогообложения применяется к переводам, осуществляемым между близкими родственниками первой степени (родителями, детьми, родными братьями и сестрами, бабушками и дедушками, внуками), или если речь идет об урегулировании изменений в семейном положении:

перечислениях при разводе;

финоперациях при разделе имущества;

выплате алиментов на детей/нетрудоспособных лиц.

Ранее мы писали о том, что в Налоговой службе напоминали о правилах уплаты туристического сбора.