Как информирует «НБН» со ссылкой на пояснение, озвученное спикером Госпогранслужбы Украины Андреем Демченко в эфире телемарафона на YouTube-канале «ТСН», для такого выезда необходимо оформить разрешение с места трудоустройства, и не подпадать под ряд критериев.

Исходя из слов Демченко, в отпуск не смогут выехать забронированные мужчины возрастом 18-60 лет, если они занимают отдельные должности на госслужбе, внесенные в пункт 2.14 «Правил о пересечении границы».

Данным пунктом устанавливается единственное законное основание на пересечение госграницы Украины чиновниками в условиях действия режима военного положения, а именно — речь идет о служебной командировке (структуре, в которой работают такие забронированные военнообязанные, следует своевременно предоставить надлежащую информацию в ГПСУ).

Таким образом, прочим категориям забронированных мужчин позволяется выезжать в заграничный отпуск за границу: условие — военнообязанные должны иметь при себе документы, в которых указано, что структура, предоставившая им отсрочку от мобилизации, разрешает отдохнуть за пределами Украины.

Ранее мы писали о том, что Стефанчук отвечал, планирует ли парламент снижать возраст мобилизации.