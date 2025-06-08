Как информирует «НБН» со ссылкой на сведения, обнародованные в Telegram-канале руководителя Центра противодействия дезинформации (ЦПД) при Совете нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) Андрея Коваленко — в ночь на это воскресенье, 8 июня, в РФ снова «подгорело» химпредприятие «Азот».

Исходя из слов Коваленко, завод «Азот», расположенный на территории Тульской области страны-агрессора, является одним из ключевых звеньев российского военно-промышленного комплекса: на этом предприятии изготавливаются различные взрывчатые вещества, например, тротил, используемый при наполнении артиллерийских снарядов, авиационных бомб и ракет.

Глава ЦПД добавил — сразу после полномасштабного вторжения РФ в Украину, данное предприятие перевели в режим военного времени: «Азот» стал функционировать в тесной связке с предприятиями, производящими снаряды, корпуса беспилотников и прочие средства дистанционного поражения.

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